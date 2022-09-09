Ростовская область оказалась на 2-м месте в рейтинге небоящихся увольнения людей

Только 19% трудоустроенных жителей донского региона считают, что им грозит увольнение. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Жители Ростовской области чувствуют себя в своем рабочем кресле вполне удобно и в основном не боятся увольнения. 78% дончан не страшатся увольнения. Об этом свидетельствуют данные популярного сервиса по поиску работы.

Только 19% трудоустроенных жителей донского региона, по данным за 3 квартал 2022 года, считают, что им грозит увольнение. Однако эта доля значительно снизилась по сравнению со статистикой весны текущего года, когда безработными боялись остаться 29% дончан.

По данным сервиса оп поиску работы, по стране совсем другие показатели. Сегодня страх увольнения испытывают 25% российских респондентов. А 65% опрошенных россиян уверены в своей стабильности на текущем рабочем месте.

Отметим, что наиболее уверены в себе жители Кемеровской области — на 81,3%. На третьем месте — жители республики Башкортостан, 77,3% не видят угрозы в увольнениях.

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