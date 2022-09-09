В Ростовской области в августе спрос на ипотеку ВТБ вырос на 19%

Спрос на ипотечные кредиты растет четвертый месяц подряд. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В августе жители Ростовской области оформили в банке ВТБ свыше 500 кредитов на сумму 2 миллиарда рублей. Таким образом, объем ипотечных сделок увеличился на 19% по отношению к июлю. Спрос на ипотечные кредиты растет четвертый месяц подряд, сообщают в пресс-службе банка.

- Рынок ипотеки в России растет уже несколько месяцев подряд, несмотря на традиционный сезонный фактор летних отпусков, - отметил вице-президент, заместитель руководителя департамента розничного бизнеса ВТБ Евгений Дячкин. - В этом году отложенный спрос первого квартала «драйвит» выдачи наряду с продлением госпрограмм и снижением ставок по базовым банковским продуктам.

По словам специалиста, по итогам 8 месяцев объем продаж превысил 2,6 триллиона рублей, что ниже, чем в прошлом году, но значительно выше результатов 2019 и 2020 годов. При этом август стал переломным месяцем для рынка вторичного жилья, спрос на который впервые за долгое время превысил льготные программы. Ипотека возвращается к своему равновесному значению, что обещает рост рынка осенью-зимой этого года.

При этом больше половины всех региональных продаж было реализовано в рамках стандартных предложений банка – 1,1 миллиарда рублей. Свыше 900 миллионов рублей пришлось на выдачи по льготным программам. Это говорит о том, что интерес к вторичному жилью возвращается на фоне снижения ставок. Всего за 8 месяцев банк предоставил населению области 3,7 ипотечных займов на 12,7 миллиарда рублей.

В целом по стране клиенты банка с января по август оформили 130 тысяч жилищных кредитов на 592 миллиарда рублей, ипотечный портфель банка с начала года вырос на 10%, до 2,89 триллиона рублей.

При этом банк улучшил условия по ипотечным программам в конце июля текущего года, снизив минимальную ставку на 0,6 пункта. Сегодня оформить жилищные кредиты заемщики могут от 9,9% годовых. По программе господдержки средства можно получить под 6,7%.

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