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Общество9 сентября 2022 13:07

На южном подъезде к Ростову 10 сентября изменится схема движения

До 14 сентября трафик будет проходить по правой половине нового пойменного моста
Анастасия ТАЛЫЗИНА
До 14 сентября завершат работы на левой половине нового пойменного моста. Фото: Упрдор Москва-Волгоград.

До 14 сентября завершат работы на левой половине нового пойменного моста. Фото: Упрдор Москва-Волгоград.

С 10 сентября на южном подъезде к Ростову-на-Дону изменят схему движения машин, сообщает ФКУ Упрдор Москва-Волгоград.

По данным управления, до 14 сентября завершат работы на левой половине нового пойменного моста, а трафик пока запустят по правой половине моста.

В свою очередь, в сентябре в Ростовской области планируется завершить работы по замене покрытия на съезде Батайск – Ростов, положить асфальт на новом мосту съезда Краснодар – Батайск, закончить монтаж освещения, ограждений и нанести разметку из термопластика. Здесь откроют движение по 8 полосам.

Отметим, что в настоящий момент готовность второго этапа реконструкции Южного подъезда к Ростову составляет 95%.

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