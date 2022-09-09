На южном подъезде к Ростову 10 сентября изменится схема движения

До 14 сентября завершат работы на левой половине нового пойменного моста. Фото: Упрдор Москва-Волгоград.

С 10 сентября на южном подъезде к Ростову-на-Дону изменят схему движения машин, сообщает ФКУ Упрдор Москва-Волгоград.

По данным управления, до 14 сентября завершат работы на левой половине нового пойменного моста, а трафик пока запустят по правой половине моста.

В свою очередь, в сентябре в Ростовской области планируется завершить работы по замене покрытия на съезде Батайск – Ростов, положить асфальт на новом мосту съезда Краснодар – Батайск, закончить монтаж освещения, ограждений и нанести разметку из термопластика. Здесь откроют движение по 8 полосам.

Отметим, что в настоящий момент готовность второго этапа реконструкции Южного подъезда к Ростову составляет 95%.

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