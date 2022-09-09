В Ростовской области в последнюю субботу сентября пройдет фестиваль «Донская лоза»

До пандемии «Донская лоза» проходила на двух площадках. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Усть-Донецком районе Ростовской области в последнюю субботу сентября после двухлетнего перерыва пройдет фестиваль «Донская лоза». Об этом сообщает пресс-служба донского правительства.

- «Донская лоза» - одно из главных туристских событий в Ростовской области, - сообщают донские власти. - Событийное мероприятие неоднократно попадает в рейтинг лучших фестивалей эногастротуризма и входит в первую пятерку фестивалей для туристов – любителей осенних винных праздников.

До пандемии «Донская лоза» проходила на двух площадках, но интерес к нему все возрастает, а количество желающих принять участие в фестивале виноградарства и виноделия в 2022 году еще больше. Поэтому в текущем году было решено организовать три площадки.

Одна из площадок фестиваля развернется в хуторе Пухляковском, вторая - на повороте в станицу Мелиховскую, а третья - в самой станице Мелиховской. Новая площадка будет ориентирована на рыбную продукцию. Посетители праздника смогут продегустировать продукцию, приобрести предметы художественного народного промысла и рукоделия, а также посмотреть концерт, принять участие в мастер-классах.

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