В Ростове горячую воду в дома вернут 10 сентября

Подготовка системы теплоснабжения Ростова к отопительному периоду 2022-2023 годов проводится с мая по сентябрь. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Горячую воду в краны ростовских жителей планируется начать подавать с 10 сентября. С 6 по 9 сентября в Ростове-на-Дону проходил четвертый этап испытаний тепловых сетей на прочность и плотность при подготовке их к зимнему периоду. Об этом рассказали в пресс-службе донской администрации.

- Сегодня, 9 сентября, завершается четвертый, заключительный этап испытаний тепловых сетей на прочность, – уточнили в горадминистрации. – Данные работы были направлены на проверку надежности участков сетей, прошедших модернизацию, а также качества работ по устранению дефектов теплотрасс, выявленных в период летних гидравлических испытаний.

Напомним, подготовка системы теплоснабжения Ростова к отопительному периоду 2022-2023 годов проводится теплоснабжающими организациями с мая по сентябрь 2022 года. Всего выполнено три этапа температурных и гидравлических испытаний тепловых сетей в западной, центральной и северной частях города.

Во время проверок было выявлено и устранено более 700 дефектов трубопроводов. Это позволит предупредить коммунальные аварии зимой. Не обошлось и без задержек восстановления горячего водоснабжения в срок.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

С 6 сентября несколько районов Ростова остались без горячей воды

Это произошло из-за испытаний на теплосетях (подробнее)