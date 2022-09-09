Художники Ростова попросили губернатора предоставить помещение для выставок

Художники попросили выделить им помещение. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростове художники попросили у главы донского региона выделить помещение для выставок. Петицию они опубликовали 9 сентября.

Пока петицию подписали 142 человека. В обращении художники и скульпторы города рассказали, что сейчас у них есть только небольшое помещение на Горького - 130 квадратных метров. Ранее союз художников имел несколько помещений в Ростове, но со временем они сменили собственников. Особое внимание авторы петиции просили обратить на ситуацию со зданием, в котором собирались сделать многофункциональный выставочный центр на набережной. В нем недавно открылся ресторан.

- В столице Южного федерального округа по-прежнему нет ни одного выставочного зала, где художники могли бы полноценно реализовать проекты хотя бы городского уровня, – говорится в петиции.

Напомним, ранее власти сообщали, что одну часть здания отведут под общепит, другую - под выставочный комплекс. Арт-пространство пообещали открыть ко Дню города.

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