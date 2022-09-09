В Ростовской области рост сельхозпроизводства за 7 месяцев составил 14%

В Ростовской области с января по июль 2022 года производство сельскохозпродукции выросло на 13,8%. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области с января по июль 2022 года производство сельскохозпродукции выросло на 13,8%, рассказал первый замгубернатора донского региона Виктор Гончаров.

По его словам, положительная динамика сложилась в животноводстве. Так, выпуск мяса вырос до 208,2 тысячи тонн, то есть на 27,7% больше, чем в прошлом году. Яиц в донском регионе было получено более 986,6 миллиона штук, на 1,6% увеличен в сельхозпредприятиях и фермерских хозяйствах выпуск молока. Также в регионе возросло количество свиней, коров и домашней птицы.

В пищевой и перерабатывающей отрасли также наблюдается рост показателей. Так, производство пищевых продуктов за 7 месяцев выросло на 13,1%, отгружено пищевой продукции на 176,8 млрд рублей. Предприятия пищепрома в 4,5 раза увеличили производство мяса и субпродуктов домашней птицы, на 40,7% - продуктов из говядины, на 37,2% - сливочного масла, на 40,8% нерафинированного и на 25,7% - рафинированного растительного масла, почти на 20% - переработанного молока.

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