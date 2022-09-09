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Общество9 сентября 2022 14:39

В Ростове задержали директора фитнес-клуба за продажу запрещенных веществ

При обыске у мужчины нашли 200 граммов стероидов
Лейла МИРИШОВА
Задержанного заключили под стражу. Фото: ГУ МВД по Ростовской области.

Задержанного заключили под стражу. Фото: ГУ МВД по Ростовской области.

В Ростове-на-Дону сотрудники полиции задержали директора фитнес-клуба за продажу запрещенных стероидов. Об этом 9 сентября сообщили в ГУ МВД по Ростовской области.

По информации ведомства, при обыске 31-летнего мужчины сотрудники полиции обнаружили 200 граммов анаболических стероидов, которые он хранил для дальнейшего сбыта. Также несколько грамм веществ он хранил для собственного использования. Общая стоимость изъятых препаратов на чёрном рынке составила бы более 400 тысяч рублей.

- В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в ведомстве.