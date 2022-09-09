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Общество9 сентября 2022 15:06

В Ростовской области суд обязал привести к соответствию ГОСТ три игровые площадки

Спортивные комплексы в трех поселениях были далеки от идеала
Анастасия ТАЛЫЗИНА
К требованиям ГОСТ будут приведены игровые площадки в трех донских поселениях.

К требованиям ГОСТ будут приведены игровые площадки в трех донских поселениях.

Фото: Андрей АБРАМОВ

В Ростовской области Красносулинский районный суд 7 сентября удовлетворил три исковых заявления Красносулинского городского прокурора к администрациям донских поселений. Судья обязал привести в соответствие с требованиями ГОСТ игровые площадки в трех поселениях.

Иски поданы по результатам проверок. В результате к требованиям ГОСТ будут приведены игровые площадки в Михайловском и Комиссаровском сельских поселениях, а также спортивная площадка в Красносулинском городском поселении.

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