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Общество9 сентября 2022 15:19

Территорию парка "Дружба" в Ростове обработали "горячим туманом"

Это новой способ борьбы с клещами
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
Территорию парка "Дружба" в Ростове обработали "горячим туманом". Фото: аккаунт ВКонтакте Марии Петровой.

Территорию парка "Дружба" в Ростове обработали "горячим туманом". Фото: аккаунт ВКонтакте Марии Петровой.

В Ростове-на-Дону в парке "Дружба", располагающемся в Северном микрорайоне города, произвели акарицидную обработку территории "горячим туманом". Об этом в своем аккаунте в социальной сети рассказала начальник управления по информационному сопровождению и взаимодействию со СМИ Мария Петрова.

- Это современная технология борьбы с клещами. Устройство распыляет специальный раствор, который ликвидирует опасных насекомых, - отметила Мария Петрова.

Акарицидные обработки производили не только летом, они продолжались и осенью. Местные жителей о планируемой процедуре были оповещены заранее.

Это была последняя противоклещевая обработка в парках донской столицы в этом году. Всего за сезон в городских парках обработали около 16 гектаров территории, что полностью соответствует годовому плану.

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