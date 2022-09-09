В Ростовской области на площади 3,8 гектара росли амброзия и повилика

Площадь выявленных очагов произрастания карантинных объектов составила более 3,8 гектара. Фото: Ирина ПОТЕРЯ

На территории Бакланниковского сельского поселения Семикаракорского района Ростовской области сотрудники Управления Россельхознадзора с 2 по 9 сентября в результате карантинных фитосанитарных обследований территории выявили нарушения правил борьбы карантинными сорняками - амброзией полыннолистной и повиликой. Об этом сообщает пресс-служба регионального Россельхознадзора.

Было установлено, что собственниками земельных участков не были проведены мероприятия по локализации и ликвидации очагов амброзии полыннолистной и повилики. Общая площадь обследования составила 4,9 тысячи гектаров, а площадь выявленных очагов произрастания карантинных объектов - более 3,8 гектара.

В результате владельцам участков объявлены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований.

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