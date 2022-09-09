Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные приоритетыВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные приоритетыВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
+19°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество9 сентября 2022 15:24

В Ростовской области на площади 3,8 гектара росли амброзия и повилика

Собственники участков вовремя не ликвидировали очаги карантинных растений
Анастасия ТАЛЫЗИНА
Площадь выявленных очагов произрастания карантинных объектов составила более 3,8 гектара.

Площадь выявленных очагов произрастания карантинных объектов составила более 3,8 гектара.

Фото: Ирина ПОТЕРЯ

На территории Бакланниковского сельского поселения Семикаракорского района Ростовской области сотрудники Управления Россельхознадзора с 2 по 9 сентября в результате карантинных фитосанитарных обследований территории выявили нарушения правил борьбы карантинными сорняками - амброзией полыннолистной и повиликой. Об этом сообщает пресс-служба регионального Россельхознадзора.

Было установлено, что собственниками земельных участков не были проведены мероприятия по локализации и ликвидации очагов амброзии полыннолистной и повилики. Общая площадь обследования составила 4,9 тысячи гектаров, а площадь выявленных очагов произрастания карантинных объектов - более 3,8 гектара.

В результате владельцам участков объявлены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ростовские ученые предложили бороться с амброзией с помощью жуков из Америки

Так называемые листоеды считаются серьезной угрозой для сорняка (подробнее)