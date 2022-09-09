В Ростове-на-Дону 11 и 12 сентября прогнозируют резкое усиление ветра

Во время порывов ветра возможны перехлесты проводов и обрывы линий электропередач. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Из-за ветра, который будет дуть 11 и 12 сентября в Ростове-на-Дону со скоростью до 18 метров в секунду возможны падения рекламных щитов и слабо укрепленных конструкций. Об этом рассказали в пресс-службе администрации города.

В связи с чем граждан попросили держаться подальше от этих конструкций, а также от деревьев. Не рекомендуется также парковать рядом с ними свои автомобили.

Во время порывов ветра также возможны перехлесты проводов и обрывы линий электропередач.

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