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Общество9 сентября 2022 15:56

В Ростове-на-Дону 11 и 12 сентября прогнозируют резкое усиление ветра

Жителям донской столицы рекомендовали держаться подальше от рекламных щитов
Анастасия ТАЛЫЗИНА
Во время порывов ветра возможны перехлесты проводов и обрывы линий электропередач.

Во время порывов ветра возможны перехлесты проводов и обрывы линий электропередач.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Из-за ветра, который будет дуть 11 и 12 сентября в Ростове-на-Дону со скоростью до 18 метров в секунду возможны падения рекламных щитов и слабо укрепленных конструкций. Об этом рассказали в пресс-службе администрации города.

В связи с чем граждан попросили держаться подальше от этих конструкций, а также от деревьев. Не рекомендуется также парковать рядом с ними свои автомобили.

Во время порывов ветра также возможны перехлесты проводов и обрывы линий электропередач.

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