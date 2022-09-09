С 10 сентября восстановят движение автобуса № 30 от «Осьминожка» до «Сельмаша»

Заказчик нашел подрядчика на осуществление регулярных пассажирских перевозок. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Работа автобусного маршрута № 30 «Аквапарк Осьминожек – Сельмаш» будет восстановлена с субботы, 10 сентября. Об этом сообщает пресс-служба донской столицы.

Заказчик, департамент транспорта города Ростова, нашел подрядчика на осуществление регулярных пассажирских перевозок по данному маршруту. Им оказался ИП Федченко Р.И.

В будние дни работа маршрута будет организована автобусами малого класса в количестве 8 единиц, а в выходные — в количестве 6 единиц.

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