В Усть-Донецком районе открылся обновленный детский сад на 90 мест. Фото: Правительство РО

В хуторе Апаринском Усть-Донецкого района открыл свои двери обновленный детский сад «Сказка». Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

Одновременно в саду смогут обучаться 90 детей. В нем будет и ясельная группа для малышей от одного года до трех лет, но пока набрана только одна такая группа. Но в будущем количество групп для малышей может быть увеличено.Все группы в саду будут работать в режиме продленного дня.

Работы по реконструкции старого здания проводились в рамках нацпроекта «Образование» и региональной госпрограммы «Развитие образования». На их проведение было выделено более 137 миллионов рублей. Еще 10,4 миллиона были направлены на оснащение детского сада.

За два года реконструкции на старом фундаменте возвели новое, современное здание, реконструировали котельную.

- Поскольку я являюсь куратором района, несколько раз посещал объект, общался со строителями. Они обещали, что работы выполнят качественно, - и слово сдержали. Уверен, ребятам в обновленном детском саду будет интересно и комфортно. А родители могут быть спокойны за детей, - отметил Вадим Артемов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростовской области появится новый детский сад на 80 мест.

Учреждение возведут в хуторе Красный Крым.