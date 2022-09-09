В Ростовской области с начала года от бешенства привили 428 тысяч животных

В донском регионе зафиксирована тенденция к улучшению обстановки по заболеваемости бешенством домашних животных. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В Ростовской области с начала года специалисты станций по борьбе с болезнями животных привили против бешенства 428 тысяч животных. Об этом сообщает Управление ветеринарии Ростовской области.

Вакцинация восприимчивого поголовья против бешенства - важный пункт в деятельности Управления. За 8 месяцев были привиты 227 тысяч голов крупного рогатого скота, 172 тысячи собак, 28 тысяч кошек и более тысячи лошадей, свиней, оленей, верблюдов и обезьян.

Благодаря вакцинопрофилактике в донском регионе зафиксирована устойчивая тенденция к улучшению обстановки по заболеваемости бешенством среди сельскохозяйственных и домашних животных. Число случаев бешенства снизилось на 60%.

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