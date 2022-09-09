ФК "Ростов" встретит "Спартак" в форме с подсолнухами. Фото: ФК "Ростов".

ФК "Ростов" выйдет на матч со "Спартаком" в желтой форме с подсолнухами. Об этом сообщается в официальном сообществе клуба в социальной сети.

- На этот раз мы вдохновились предстоящим 85-летним юбилеем Ростовской области. Именно поэтому на футболках изображен один из символов нашего региона, - отмечается в сообщении.

Как только матч окончится, эти самые футболки будут разыграны на аукционе. Средства, полученные с продажи эксклюзивных маек, пойдут на благотворительные цели.

Дизайн был разработан совместно с одним из спонсоров.

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Мяч попал в ворота только с третьего удара.