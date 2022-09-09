В Таганроге на выходных ожидается потепление и дожди. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Таганроге на предстоящих выходных горожан ожидает потепление и кратковременные дожди. Такой прогноз дали синоптики донского Гидрометцентра.

В субботу, 10 сентября, в приморском городе будет пасмурно и прохладно. Днем воздух будет прогреваться до +21 градуса, а ночью похолодает до +11...+13 градусов. Ветер будет дуть со скоростью в шесть метров в секунду.

В воскресенье, 11 сентября, небо затянется тучами. Но за окном станет заметно теплее. Столбики термометров днем будут достигать отметки в +23 градуса. А ночью температура снизится до +16 градусов. Во второй половине дня в Таганроге пройдут дожди. Зато ветер станет немного меньше - порывы будут достигать 4-5 метров в секунду.

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Воздух в дневные часы прогреется не выше 23 градусов.