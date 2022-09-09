В Таганроге Чеховскую премию получили медики, учителя и представители городской культуры. Фото: администрация Таганрога.

В Таганроге в преддверии Дня города выдающиеся медики, а также работники культурной и образовательной сфер получили Чеховскую премию. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Идея вручения такой премии возникла в ходе подготовки к 150-летнему юбилею А.П. Чехова. Впервые ее вручили в 2010 году. В течение 12 лет этой премии были удостоены более 110 человек.

- Благодарность за труд и за вклад в развитие Таганрога лауреатам премии этого года адресовала заместитель главы администрации Ирина Голубева. Она также вручила дипломы и памятные медали лучшим представителям сфер медицины, образования и культуры, - отмечается в сообщении.

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