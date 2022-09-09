В Ростовской области в аварии с отечественным авто пострадали три человека. Фото: ГИБДД по РО.

В Ростовской области случилась авария с участием отечественного автомобиля. Об этом сообщили в отделе пропаганды ГИБДД донского региона.

Инцидент произошел в пятницу, 9 сентября, около семи часов вечера на трассе «Миллерово-Вешенская». По предварительным данным, 23-летняя водитель автомобиля "ВАЗ-211440" хотела съехать на обочину и остановиться, но превысила скорость, не справилась с управлением и съехала в кювет, где машина перевернулась.

В результате аварии пострадали сама водитель, а также пассажиры 17 и 19 лет. Им оказали помощь медики прибывшей к месту происшествия скорой помощи.

- В настоящее время по факту ДТП проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - отмечается в сообщении.

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Еще двое получили травмы.