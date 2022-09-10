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Происшествия10 сентября 2022 7:17

В Ростовской области девушка-водитель перевернулась на «Ладе», пострадали подросток и двое взрослых

Автомобилист хотела остановиться на обочине, но не справилась с управлением
Михаил СТРИЖЕВ
Автомобиль съехал в кювет и перевернулся. Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

Автомобиль съехал в кювет и перевернулся. Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

В Ростовской области трое человек пострадали в ДТП на трассе «Миллерово- Вешенская». Авария произошла вечером 9 сентября.

23-летняя девушка на автомобиле «ВАЗ211440» хотела съехать на обочину для остановки. По предварительным данным, она выбрала небезопасную скорость движения и в итоге съехала в кювет. После этого легковушка перевернулась.

В результате аварии пострадали три человека. Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

В результате аварии пострадали три человека. Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

- В результате ДТП пострадали водитель и пассажиры 19 и 17 лет. Полицейские устанавливают все обстоятельства инцидента, - прокомментировали в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

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