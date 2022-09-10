Жителям Ростовской области предложили получить налоговый вычет за спорт

Налоговый вычет доступен тем, кто занимается в определенной организации. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростовской области можно получить социальный налоговый вычет за физкультурно-оздоровительные услуги. Об этом напомнили в региональном министерстве по физической культуре и спорту.

Жители области, которые занимаются спортом, могут вернуть до 15600 рублей. Этот налоговый вычет суммируется с другими социальными вычетами и доступен в том случае, если посещать организации из определенного перечня.

- В 2021 году в перечень на 2022 год от Ростовской области включены 63 организации, — говорится в сообщении.

Чтобы организацию включили в перечень, она должна соответствовать ряду критериев. Подать подтверждающие это документы можно до 1 октября.

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