Ростовчане предложили поставить светофор на проспекте 40-летия Победы

В этом районе люди часто переходят дорогу. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Ростовчане попросили поставить светофор на проспекте 40-летия Победы, в районе домов № 95Е — 99А. Соответствующее предложение появилось на одном из популярных городских порталов.

Автор заявления объяснил, что в этом районе в последнее время вырос трафик. Большое количество транспорта движется по улице Берберовской в сторону Аксая. При этом в районе дома № 95А люди часто переходят дорогу, чтобы попасть на рынок на одной стороне или в супермаркет — на другой. Пока здесь есть только пешеходный переход, но ростовчане считают, что его недостаточно.

— Каждое утро толпы школьников ждут реакции водителей на еле заметный пешеходный переход, разметка которого тоже давно стерта. Данный участок просто невозможно перейти в час пик, — говорится в предложении.

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На участке может увеличиться транспортный поток. (Подробности)