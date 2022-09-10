Девушки из Ростова поборются за победу в конкурсе журнала Maxim. Только посмотрите на них

Елизавета Матвеева и Анна Скубина. Фото: miss.maximonline.ru.

Три ростовчанки поборются за звание главной красавицы в конкурсе Miss MAXIM. Девушки вошли в список участниц, за которых можно проголосовать.

Одна из участниц — 26-летняя Елизавета Матвеева. Сейчас она занимает 191-ю строчку рейтинга. На 288-м месте расположилась 23-летняя Анна Скубина, на 366 — 38-летняя Екатерина Шульгинова. Девушки опубликовали эффектные фотографии в купальниках.

Екатерина Шульгинова. Фото: miss.maximonline.ru.

Всего на победу претендуют 376 девушек со всей страны. Голосование продлится до 12 сентября.

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