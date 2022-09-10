Следственный комитет прокомментировал ситуацию с расселением жильцов «Дома актера» в Ростове

Дом актера возвели по проекту Леонида Эберга в 1930 годах. Фото: страница в соцсети Алексея Логвиненко.

Следственный комитет России прокомментировал ситуацию с расселением жильцов «Дома актера». Люди продолжают жаловаться на условия, которые им предлагают власти.

Жильцы сообщили, что они всеми силами пытались получить жилье по соцнайму. Однако вместо этого им предложили переехать в другое маневренное жилье.

В федеральном СК рассказали, что региональное управление завершило расследование дела в отношении экс-директора МБУ «Городской центр по управлению специализированным муниципальным жилищным фондом». Напомним, его обвиняли в халатности.

- По результатам расследования в адрес руководителя департамента жилищно-коммунального хозяйства и энергетики администрации г. Ростова-на-Дону направлено представление о принятии мер по устранению нарушений прав жильцов, — пояснили в ведомстве.

Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального управления СК доложить о мерах по восстановлению прав жильцов.

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