В Ростовской области ударят заморозки до -2 градусов

Заморозки ожидаются во второй половине ночи и утром. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростовской области прогнозируют похолодание и даже заморозки. Прогноз опубликовал ростовский гидрометцентр.

В ночь на 11 сентября температура по области будет составлять +7 — +12 градусов, по северу — +2. Во второй половине ночи и утром местами ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы — от -0,1 до -2. Днем столбик термометра будет достигать +15 — +20 градусов, по югу — до +25. Средняя скорость ветра — 6 — 11 метров в секунду. В отдельных районах возможны порывы ветра до 12 — 14 метров в секунду, днем по югу — до 15 — 17 метров в секунду.

Напомним, 11 сентября в нескольких районах области ожидается высокая пожароопасность. В связи с этим МЧС объявило штормовое предупреждение.

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