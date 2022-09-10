Баста заявил, что не будет выпускать новые альбомы

Баста дал интервью автору подкаста.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Ростовчанин Василий Вакуленко сообщил, что пока не будет выпускать альбомы под псевдонимом Баста. Об этом он заявил во время интервью Main Event Podcast.
— Пока интереснее выпускать синглы, есть возможность избегать каких-то стилистических рамок. Хотя мне всегда было на них плевать. Альбом - это целостная конструкция, а с синглами можно экспериментировать, — пояснил Вакуленко.
При этом рэпер отметил, что осенью выйдет новый альбом Ноггано. Он также планирует выпустить альбом с электронной музыкой под псевдонимом Gorilla Zippo.
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