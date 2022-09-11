В Ростовской области мужчина проучил магазинного вора и попал в колонию

Обвиняемый получил срок в колонии-поселении. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Красном Сулине Ростовской области осудили местного жителя, который проучил вора. Его обвинили в разбое и сбыте имущества, добытого преступным путем, сообщает Rostov.ru.

По данным издания, в конце октября прошлого года обвиняемый пришел в магазин. Знакомые продавцы в это время просматривали камеры, чтобы определить, кто украл бутылку водки. Посетитель узнал воришку — тот жил в одном доме, что и его родственники. После этого он пошел к другу, с которым они решили наведаться к вору и проучить его.

С собой мужчина захватил муляж пистолета, который почти сразу достал при встрече с вором. Он пригрозил ему «оружием», когда тот начал грубить и отказываться от разговора. Кроме того, хозяина дома несколько раз ударили. После этого вор сознался, а мужчины отвели его в магазин извиняться. Здесь они отобрали у него планшет и телефон «для возмещения ущерба». После этого обвиняемый продал технику своему брату за три тысячи рублей.

Суд признал мужчину виновным. Ему назначили наказание в виде полутора лет лишения свободы в колонии-поселении.

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