В Ростовской области начало резко расти число зараженных коронавирусом

10 сентября было госпитализировано 78 заболевших. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Ростовской области продолжает расти число зараженных коронавирусом. Последние данные о заболеваемости опубликованы на портале «Стопкоронавирус.рф».

10 сентября ковид подтвердился у 1501 жителя донского региона. Госпитализировано 78 пациентов с коронавирусом. Подтвердилась смерть одного заболевшего.

При этом в начале недели, 5 сентября, наблюдался спад. В этот день количество зарегистрированных зараженных составляло 330. После этого, в течение недели, заболеваемость снова начала расти: 6 сентября было выявлено 1056 случаев, 7 сентября — 1,2 тысячи, 8 сентября — 1,7 тысячи.

Ранее губернатор Ростовской области допустил, что масочный режим снова могут вернуть. По его словам, ограничения введут, «когда ситуация станет неуправляемой, и потребуются жесткие меры».

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