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Общество11 сентября 2022 8:12

В Ростовской области начало резко расти число зараженных коронавирусом

За сутки выявлено более 1,5 тысячи новых случаев заболевания ковидом
Михаил СТРИЖЕВ
10 сентября было госпитализировано 78 заболевших.

10 сентября было госпитализировано 78 заболевших.

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Ростовской области продолжает расти число зараженных коронавирусом. Последние данные о заболеваемости опубликованы на портале «Стопкоронавирус.рф».

10 сентября ковид подтвердился у 1501 жителя донского региона. Госпитализировано 78 пациентов с коронавирусом. Подтвердилась смерть одного заболевшего.

При этом в начале недели, 5 сентября, наблюдался спад. В этот день количество зарегистрированных зараженных составляло 330. После этого, в течение недели, заболеваемость снова начала расти: 6 сентября было выявлено 1056 случаев, 7 сентября — 1,2 тысячи, 8 сентября — 1,7 тысячи.

Ранее губернатор Ростовской области допустил, что масочный режим снова могут вернуть. По его словам, ограничения введут, «когда ситуация станет неуправляемой, и потребуются жесткие меры».

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