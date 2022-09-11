В центре Ростова в начале недели отключат воду

Воду отключат на улице Восточной. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В центре Ростова 13 сентября будет прекращено водоснабжение. Об этом сообщает «Ростовводоканал».

С 8.30 до 20.00 воды не будет в домах на улице Восточной — от проспекта Театрального до проспекта Кировского.

В это время на пересечении переулка Университетского и улицы Лермонтовской будут устанавливать заглушку диаметром 350 мм.

- «Ростовводоканал» приносит свои извинения за доставленные неудобства, - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Тысячи ростовчан останутся без света на следующей неделе

Публикуем график отключения электричества с 12 по 16 сентября. (Подробности)