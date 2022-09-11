В Ростове нашли 10-летнего мальчика, пропавшего во время прогулки

Жизни и здоровью мальчика ничто не угрожает.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
В Ростове нашли 10-летнего мальчика, который пропал 10 сентября. Об этом рассказали в организации «Лиза Алерт Юг».
Напомним, школьник исчез во время прогулки. Близкие сразу забили тревогу и обратились в правоохранительные органы. К поиску подключились полицейские и волонтеры.
11 сентября стало известно, что ребенка нашли. Его жизни и здоровью ничто не угрожает. Где он был все это время, не сообщается.
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