Администрация Ростова отсудила у компании Ивана Саввиди участок на левом берегу

Решение приняли в арбитражном суде. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове власти отсудили у компании бизнесмена Ивана Саввиди участок на левом берегу. С иском к организации в арбитражный суд обратился департамент имущественно-земельных отношений города.

В ДИЗО решили расторгнуть с компанией договор аренды участка на улице Левобережной. В ответ организация обратилась со встречным иском, потребовав признать незаконным решение об отказе продления срока договора аренды.

В материалах суда говорится, что в 2016 году ответчику передали участок под строительство общепита. Однако в последующие годы работы так и не были начаты, а разрешений на строительство организации не выдавали.

Арбитражный суд обязал ответчика освободить указанный участок. В удовлетворении встречного иска было отказано.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мэрия Ростова отсудила частные земельные участки возле моста на Малиновского

Собственники не согласились с ценой выкупа. (Подробности)