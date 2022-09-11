Администрация Ростова отсудила у компании Ивана Саввиди участок на левом берегу

Решение приняли в арбитражном суде.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Ростове власти отсудили у компании бизнесмена Ивана Саввиди участок на левом берегу. С иском к организации в арбитражный суд обратился департамент имущественно-земельных отношений города.
В ДИЗО решили расторгнуть с компанией договор аренды участка на улице Левобережной. В ответ организация обратилась со встречным иском, потребовав признать незаконным решение об отказе продления срока договора аренды.
В материалах суда говорится, что в 2016 году ответчику передали участок под строительство общепита. Однако в последующие годы работы так и не были начаты, а разрешений на строительство организации не выдавали.
Арбитражный суд обязал ответчика освободить указанный участок. В удовлетворении встречного иска было отказано.
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