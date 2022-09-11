«Ростов» сыграет со «Спартаком» в матче 9-го тура РПЛ

"Ростов" проведет домашний матч со "Спартаком". Фото; ФК "Ростов".

«Ростов» сыграет со «Спартаком» в матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги. Игра начнется 11 сентября в 19.45 на стадионе «Ростов-Арена».

Как сообщили в пресс-службе «Ростова», игру рассудит Сергей Карасев. Его ассистентами станут Арам Петросян и Владимир Миневич. Стартовый состав команд на встречу пока не сообщался.

Напомним, «желто-синие» выйдут на поле в новых футболках с подсолнухами. Накануне форма спортсменов вызвала бурное обсуждение в социальных сетях. В клубе пояснили, что дизайн посвящен Дню рождения Ростовской области, который в этом году будут праздновать 13 сентября.

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