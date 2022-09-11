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Спорт11 сентября 2022 17:23

Полузащитник «Спартака» открыл счет в матче с «Ростовом»

Первый гол забил Квинси Промес
Михаил СТРИЖЕВ
Счет - 0:1. Фото: ФК "Ростов".

Счет - 0:1. Фото: ФК "Ростов".

«Спартак» забил первый гол в матче с «Ростовом». Напомним, игра проходит 11 сентября на «Ростов-Арене».

Полузащитник Квинси Промес забил на 24-й минуте матча. Он принял мяч от Рыбуса и отправил его в левую крестовину. Удар оказался настолько мощным, что у Песьякова почти не было шансов спасти команду.

В настоящее время счет составляет 0:1. Напомним, сейчас «Ростов» занимает седьмую строчку в таблице РПЛ, «Спартак» — шестое.

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