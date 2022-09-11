«Ростов» разгромил «Спартак» в домашнем матче

Матч прошел на "Ростов-Арене". Фото: ФК "Ростов".

«Ростов» одержал победу над «Спартаком» в ходе домашнего матча. Игра 9-го тура РПЛ прошла 11 сентября на «Ростов-Арене».

Счет открыл полузащитник «Спартака» Квинси Промес. Он забил на 24-й минуте игры. Однако спустя всего несколько минут Полоз с подачи Комличенко отправил мяч в ворота москвичей. Почти сразу после Дмитрия отличился Даниил Уткин, забивший второй гол. На перерыв команды ушли со счетом 2:1.

Во втором тайме «Спартаку» долго не удавалось атаковать ворота «желто-синих». Увеличил отрыв ростовчан Комличенко на 53-й минуте. Чуть позже Полоз реализовал пенальти — 4:1. Лишь в последние минуты матча Соболеву удалось пробить по воротам ростовчан. Счет составил 4:2 в пользу «Ростова».

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