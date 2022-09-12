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Общество12 сентября 2022 4:00

За два миллиона рублей благоустроят сквер в донском хуторе

Средства будут выделены из местного бюджета
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
За два миллиона рублей благоустроят сквер в донском хуторе.

За два миллиона рублей благоустроят сквер в донском хуторе.

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростовской области запланировали благоустроить сквер в одном из местных хуторов. На эти нужды планируется направить порядка двух миллионов рублей. Об этом сообщается на федеральном сайте госзакупок.

Конкурс был объявлен администрацией Лысогорского сельского поселения. В настоящее время конкурсная комиссия уже определила подрядчика, который в скором времени займется благоустройством сквера, расположенного на улице Победы в хуторе Крюково Куйбышевского района Ростовской области.

Финансирование будет осуществляться из местного бюджета. Все работы необходимо выполнить в период с 21 по 30 сентября нынешнего года.

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