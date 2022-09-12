За два миллиона рублей благоустроят сквер в донском хуторе.
Фото: Иван МАКЕЕВ
В Ростовской области запланировали благоустроить сквер в одном из местных хуторов. На эти нужды планируется направить порядка двух миллионов рублей. Об этом сообщается на федеральном сайте госзакупок.
Конкурс был объявлен администрацией Лысогорского сельского поселения. В настоящее время конкурсная комиссия уже определила подрядчика, который в скором времени займется благоустройством сквера, расположенного на улице Победы в хуторе Крюково Куйбышевского района Ростовской области.
Финансирование будет осуществляться из местного бюджета. Все работы необходимо выполнить в период с 21 по 30 сентября нынешнего года.
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