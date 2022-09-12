В Шахтах иномарка сбила 75-летнюю пенсионерку. Фото: ГИБДД по РО.

В Ростовской области пожилая женщина попала под колеса иномарки. Об этом сообщили в отделе пропаганды ГИБДД донского региона.

Инцидент произошел в воскресенье, 11 сентября, около трех часов дня в районе дома №43 в переулке Комиссаровском в городе Шахты. По предварительным данным, 44-летний водитель автомобиля Seat Leon не успел затормозить перед нерегулируемым пешеходным переходом, по которому дорогу переходила 75-летняя женщина. В результате этого дончанка угодила под колеса иномарки.

В результате аварии пенсионерка получила травмы и была госпитализирована медиками прибывшей к месту происшествия скорой помощи.

- В настоящее время по факту ДТП проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - отмечается в сообщении.

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