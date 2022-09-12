Посмотреть противостояние "Ростова" и "Спартака" на стадионе пришли всего 10 800 зрителей. Фото: ФК "Ростов".

На матч девятого тура Мир Российской премьер-лиги, в рамках которого сыграли "Ростов" и "Спартак", на стадион "Ростов Арена" пришли всего 10 797 болельщиков. Такую информацию озвучили комментаторы футбольного поединка.

Причиной по-прежнему является введение Fan ID. Ведь после его внедрения активные фанаты стали попросту бойкотировать матчи. А те, кто все-таки желает попасть не стадион не всегда могут беспрепятственно оформить необходимы паспорт болельщика на Госуслугах.

Даже по мнению главного тренера донского клуба Валерия Карпина, посещаемость значительно снизилась именно из-за новой системы. Ведь сейчас человек, который просто гулял по городу и захотел посмотреть футбольный матч попросту не сможет этого сделать.

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