За сутки границу Ростовской области пересекли 17 тысяч переселенцев

Границу Ростовской области пересекли свыше 17 тысяч граждан. Фото: Николай ХИЖНЯК

За истекшие сутки на въезд в Россию через пункты пропуска, расположенные в Ростовской области, границу пересекло свыше 17 тысяч граждан. Об этом сообщает пресс-служба погрануправления ФСБ по Ростовской области.

С первых дней эвакуации жителям ЛНР и ДНР оказывается гуманитарная помощь. Так, уже 22 февраля 2022 года переселенцам из Донбасса отправили автоколонну с вещами и предметами первой необходимости весом 228 тонн. 6 марта текущего года в Донецкую и Луганскую народные республики из Ростовской области 33 «КамАЗа» доставили около 300 тонн гуманитарной помощи. 21 марта жителям Донбасса и Украины доставили 470 тонн гуманитарного груза, в том числе продукты питания и предметы первой необходимости. Припасы поступили из Белгородской и Ростовской областей, а также из Крыма.

В июле текущего года донской губернатор Василий Голубев заявил, что Ростовская область представляет собой общероссийский логистический хаб по оказанию поддержки Луганской и Донецкой народным республикам. За время проведения СВО на склады региона принято 5,4 тысячи тонн гуманитарного груза из 56 регионов Российской Федерации, выдано порядка 4,2 тысячи тонн. Для восстановления инфраструктуры республик из 20 субъектов страны принято более 629 тонн строительных материалов, выдано более 527 тонн, организована перевозка свыше 130 тысяч беженцев.

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