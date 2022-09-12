Новые пожарные депо Ростовской области готовы на 80%

К концу 2022 года к уже существующим пожарным частям прибавится еще три. Фото: сайт донского правительства.

В Ростовской области строительная готовность трех новых пожарных депо превышает 80%, сообщает замгубернатора Ростовской области Вадим Артемов.

По его словам, в конце 2022 года к уже существующим пожарным частям прибавится еще три: в станице Раздорской Усть-Донецкого района, селе Михайлово-Александровка Чертковского района и станице Ермаковской Тацинского района. Здесь уже установлены окна, смонтированы кровля и внутренние металлоконструкции, ведется укладка плитки. Также идет набор пожарных команд: в каждой части будет работать по 11 специалистов.

- Это обычная практика, - отметил Вадим Артемов. - Все областные пожарные прошли обучение и могут работать как спасатели, участвовать в ликвидации последствий ДТП, оказывать первую помощь.

Отметим, что плановая работа по строительству областных пожарных частей в отдаленных территориях ведется с 2011 года. Только с 2019 по 2021 годы на боевое дежурство поставлено 10 таких частей. Всего защиту от огня получат 23 населенных пункта, где проживает 9,2 тысячи человек и расположено 52 социально значимых объекта. Ожидается, что концу 2022 года на Дону будет действовать 52 областные пожарные части, а общее число областных пожарных составит более 600 человек.

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