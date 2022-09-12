Четырехэтажное здание «Вечернего Ростова» сдают за 800 тысяч рублей на Авито

Здание ростовской газеты, издаваемой с 1958 года, было построено в 1990-х годах. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Собственники четырехэтажного здания «Вечернего Ростова» на Большой Садовой, 4 решили сдать его за 800 тысяч рублей в месяц. Объявление об этом появилось на Авито.

По данным, которые следуют из публикации, площадь всего здания составляет 1019 квадратных метров, то есть аренда одного квадратного метра обойдется будущему арендатору в 785 рублей в месяц. Залога и комиссии платить не потребуется.

Строение располагается в центре Ростова, вблизи располагаются гостиница, библиотека, аптека, продуктовый магазин и станция «Ростов-Пригородный». Остановка общественного транспорта находится в 50 метрах от офиса. Для арендатора предусмотрены отдельный вход и запасной выход. Отличительной характеристикой здания является высота потолков 3 метра.

Отметим, что здание ростовской газеты, издаваемой с 1958 года, было построено в 1990-х годах. Здесь когда-то располагался доходный и жилой дома И.М. Калинина. Но во время реконструкции на месте одного из строений построили новое здание, а второе сохранилось.

Напомним, «Вечерний Ростов» начал выходить в онлайн-версии 1 июня 2022 года. А печатная версия перестала издаваться с 1 июля. Газета выходила 5раз в неделю. Ее редактором является Валентин Славянский.

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