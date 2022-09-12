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Общество12 сентября 2022 8:10

В Таганроге в ночь на 12 сентября сгорела маршрутка

Возгорание транспортного средства произошло в 3:22
Анастасия ТАЛЫЗИНА
Площадь пожара составила 15 квадратных метров.

Площадь пожара составила 15 квадратных метров.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городе Таганроге в ночь на понедельник, 12 сентября, загорелся микроавтобус «Hyundai County», сообщает пресс-служба МЧС по Ростовской области.

По данным ведомства, возгорание произошло в 3:22 ночи около дома, по адресу переулок Зеленый, 19 А. Площадь пожара составила 15 квадратных метров. Однако уже в 3:33 горение было локализовано, а в 3:47 полностью потушено.

На месте работали 2 пожарные машины и 7 человек личного состава. Никто не пострадал.

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