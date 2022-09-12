В Ростовской области 12 и 13 сентября ожидаются ливни с градом

Во время осадков будет наблюдаться шквалистое усиление ветра до 20-22 метров в секунду.
Фото: Евгения ГУСЕВА
Комплекс неблагоприятных метеорологических явлений в донском регионе прогнозируют синоптики Ростовской области на два ближайших дня. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.
В период 15-17 часов и до конца суток 12 сентября, а также ночью и днем 13 сентября местами по Ростовской области ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом.
Во время осадков будет наблюдаться шквалистое усиление ветра до 20-22 метров в секунду.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Прогноз погоды в Ростове на неделю 12 — 16 сентября 2022: дожди, грозы, ветер
В Ростове и области прогнозируют дождливую неделю с грозами, ветром и похолоданием до +5 (подробнее)