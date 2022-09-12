В Ростовской области 12 и 13 сентября ожидаются ливни с градом

Во время осадков будет наблюдаться шквалистое усиление ветра до 20-22 метров в секунду. Фото: Евгения ГУСЕВА

Комплекс неблагоприятных метеорологических явлений в донском регионе прогнозируют синоптики Ростовской области на два ближайших дня. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.

В период 15-17 часов и до конца суток 12 сентября, а также ночью и днем 13 сентября местами по Ростовской области ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом.

Во время осадков будет наблюдаться шквалистое усиление ветра до 20-22 метров в секунду.

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