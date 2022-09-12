По данным ВТБ объем выдач льготных автокредитов превысил 1,5 млрд рублей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

ВТБ с момента запуска госпрограммы автокредитования предоставил финансирование порядка 2,3 тысячи заемщиков. Общий объем льготных сделок в банке превысил 1,5 млрд рублей. А каждый четвертый автокредит сегодня ВТБ выдает на льготных условиях.

- Программа льготного автокредитования оказывает существенную поддержку как нашим заемщикам, которые получают весомую скидку на машину, так и автопроизводителям за счет увеличения спроса клиентов, - рассказал вице-президент, начальник управления организации продаж автокредитов ВТБ Владимир Высоцкий. - Мы видим, что благодаря государственным субсидиям происходит постепенное восстановление сегмента новых машин: по итогам августа доля таких транспортных средств в продажах автокредитов ВТБ выросла сразу на 13 пп и достигла 54%. По нашей оценке, на фоне дальнейшей реализации льготной программы наряду с налаживанием поставок комплектующих и перезапуском производства машин новые авто продолжат наращивать позиции.

В рамках возобновленной госпрограммы, направленной на поддержку российского автомобильного рынка, клиенты могут со скидкой приобрести машину, произведенную в 2022 году, стоимостью не выше 2 млн рублей. Возможные для покупки марки: LADA, УАЗ, ГАЗ. Пока же чаще всего в рамках госпрограммы клиенты банка покупают машины в Перми, Москве, Самаре, Уфе и Челябинске. Наибольшей популярностью в рамках проекта у автолюбителей пользуется LADA.

ВАЖНО!

Подать заявку на автокредит с господдержкой клиенты могут на сайте ВТБ. Получение средств в банке возможно по двум документам без подтверждения дохода и занятости. При этом первоначальный взнос должен быть не менее 10% от стоимости машины. Средства можно получить на срок до 84 месяцев. Медработникам необходимо подтвердить принадлежность работодателя к государственной системе здравоохранения, а сотрудникам образовательных учреждений - к государственной или муниципальной образовательной организации.

Для подтверждения трейд-ин требуется предоставить документ от дилера о передаче автомобиля клиента в счет покупки нового, а также копию ПТС или свидетельства о регистрации.

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