Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные приоритетыВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные приоритетыВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
+20°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество12 сентября 2022 8:47

Объем выдач льготных автокредитов превысил 1,5 млрд рублей

Об этом сообщили аналитики ВТБ
Лейла МИРИШОВА
По данным ВТБ объем выдач льготных автокредитов превысил 1,5 млрд рублей.

По данным ВТБ объем выдач льготных автокредитов превысил 1,5 млрд рублей.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

ВТБ с момента запуска госпрограммы автокредитования предоставил финансирование порядка 2,3 тысячи заемщиков. Общий объем льготных сделок в банке превысил 1,5 млрд рублей. А каждый четвертый автокредит сегодня ВТБ выдает на льготных условиях.

- Программа льготного автокредитования оказывает существенную поддержку как нашим заемщикам, которые получают весомую скидку на машину, так и автопроизводителям за счет увеличения спроса клиентов, - рассказал вице-президент, начальник управления организации продаж автокредитов ВТБ Владимир Высоцкий. - Мы видим, что благодаря государственным субсидиям происходит постепенное восстановление сегмента новых машин: по итогам августа доля таких транспортных средств в продажах автокредитов ВТБ выросла сразу на 13 пп и достигла 54%. По нашей оценке, на фоне дальнейшей реализации льготной программы наряду с налаживанием поставок комплектующих и перезапуском производства машин новые авто продолжат наращивать позиции.

В рамках возобновленной госпрограммы, направленной на поддержку российского автомобильного рынка, клиенты могут со скидкой приобрести машину, произведенную в 2022 году, стоимостью не выше 2 млн рублей. Возможные для покупки марки: LADA, УАЗ, ГАЗ. Пока же чаще всего в рамках госпрограммы клиенты банка покупают машины в Перми, Москве, Самаре, Уфе и Челябинске. Наибольшей популярностью в рамках проекта у автолюбителей пользуется LADA.

ВАЖНО!

Подать заявку на автокредит с господдержкой клиенты могут на сайте ВТБ. Получение средств в банке возможно по двум документам без подтверждения дохода и занятости. При этом первоначальный взнос должен быть не менее 10% от стоимости машины. Средства можно получить на срок до 84 месяцев. Медработникам необходимо подтвердить принадлежность работодателя к государственной системе здравоохранения, а сотрудникам образовательных учреждений - к государственной или муниципальной образовательной организации.

Для подтверждения трейд-ин требуется предоставить документ от дилера о передаче автомобиля клиента в счет покупки нового, а также копию ПТС или свидетельства о регистрации.

ПАО Банк ВТБ. Генеральная лицензия Банка России №1000.