В Ростове в Первомайском районе ограничат движение транспорта на трех улицах

Также, автомобилисты не смогут проехать в переулке Ухтомском от дома №33 до улицы Казахской, 103
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В Ростове-на-Дону в Первомайском районе будет ограничено движение транспорта сразу на трех улицах. Об этом сообщили в департаменте автомобильных дорог города.
Ограничения вступят в силу с 21 сентября по 18 декабря. Движение для автомобилей будет ограничено по улице Вятской на участке от дома №10 до 50-летия Ростсельмаша. Причиной станет строительство коллектора.
По этой же причине движение транспорта будет ограничено с 3 октября по 18 декабря на улице Казахской на участке от дома №89б до переулка Измаильского. Также, автомобилисты не смогут проехать в переулке Ухтомском от дома №33 до улицы Казахской, 103.
Напомним, что в Ростове с 12 по 19 сентября перекроют движение по понтонному мосту на Зеленый остров.
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