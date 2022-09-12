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Общество12 сентября 2022 9:20

В ростовской Левенцовке сгорел мусор на площади 200 квадратных метров

Пожар произошел вечером 11 сентября
Анастасия ТАЛЫЗИНА
Пламя охватило 200 квадратных метров.

Пламя охватило 200 квадратных метров.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростове около дома, по адресу Жукова, 25, вечером 11 сентября произошел крупный пожар, сообщает пресс-служба МЧС по Ростовской области.

Здесь около 19:45 загорелся мусор. Пламя охватило 200 квадратных метров. Чтобы потушить возгорание, потребовались силы четырех пожарных машин и 13 человек личного состава.

В результате в 20:03 открытое горение было локализовано, а в 20:21 — ликвидировано.

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