В ростовской Левенцовке сгорел мусор на площади 200 квадратных метров

Пламя охватило 200 квадратных метров.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В Ростове около дома, по адресу Жукова, 25, вечером 11 сентября произошел крупный пожар, сообщает пресс-служба МЧС по Ростовской области.
Здесь около 19:45 загорелся мусор. Пламя охватило 200 квадратных метров. Чтобы потушить возгорание, потребовались силы четырех пожарных машин и 13 человек личного состава.
В результате в 20:03 открытое горение было локализовано, а в 20:21 — ликвидировано.
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