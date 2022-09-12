На матч между ФК «Ростов» и ФК «Оренбург» болельщикам посоветовали прийти на два часа раньше

Чтобы не создавать очередь во время досмотра, футбольным фанатам посоветовали приходить как можно раньше. Фото: ФК «Ростов»

На матч второго тура группы «С» между ФК «Ростов» и ФК «Оренбург» болельщикам порекомендовали прийти на два часа раньше, сообщает пресс-служба МВД по Ростовской области.

Пускать на трибуны футбольных фанатов будут только после тщательного досмотра.

- Просим с пониманием отнестись к принимаемым мерам безопасности и прибыть на матч за два часа в целях исключения очередей и своевременного прохода на стадион, - сообщают в ведомстве.

На территорию стадиона болельщикам нельзя будет пронести стеклянные и пластиковые бутылки, а также пиротехнические изделия.

Помогать досматривать болельщиков полицейским будут стюарды и охранные предприятия.

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