На довыборах в Ростовскую гордуму с 58,9% победил единорос Сергей Полевода

Явка на выборах депутата Ростовской гордумы составила 14,42%. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На довыборах депутата Ростовской-на-Дону городской Думы 7-госозыва по Советскому одномандатному избирательному округу № 30 с 58,9% голосов избирателей победу одержал единорос Сергей Полевода, сообщает пресс-служба Избиркома.

По числу голосов второе место заняла Ирина Кислицына из КПРФ, за нее проголосовали 14,39%. А вот Илья Птушкин из ЛДПР набрал 8,15% голосов. Как отмечают в Избиркоме, явка на выборах депутата Ростовской гордумы составила 14,42%.

Отметим, что довыборы в гордуму прошли также в Волгодонске, Зверево и Таганроге. Коммунист Юрий Бердников одержал победу в Волгодонске, а в остальных двух городах больше всего голосов набрали единоросы: Лариса Филимонова — в Зверево и Алексей Лукашов — в Таганроге.

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