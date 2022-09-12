В 21 аптеке Ростова обнаружили три факта продажи запрещенных препаратов

В ходе проверки выявлено три факта продажи запрещенных наркотических препаратов несовершеннолетним. Фото: страница Марии Петровой Вконтакте.

В Ростове-на-Дону в 21 аптеке Кировского района прошел рейд на предмет продажи запрещенных препаратов без рецепта. Об этом на своей странице Вконтакте сообщила начальник Управления по информационному сопровождению и взаимодействию со СМИ администрации донской столицы Мария Петрова.

- Городская комиссия по делам несовершеннолетних и администрация Кировского района города совместно с отделом полиции №3, волонтерами областной общественной организации «Ростов без наркотиков», членами «Молодой гвардии» провели рейд провели рейд в 21 аптеку Кировского района города на предмет продажи запрещенных препаратов без рецепта, - говорится в сообщении.

В результате было выявлено три факта продажи запрещенных наркотических препаратов несовершеннолетним. Полиция зарегистрировала заявления о продаже препаратов. Запрещенные вещества изъяли и приложили к материалам дела.

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