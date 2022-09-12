Порядка 6 тысяч сотрудников вузов ДНР и ЛНР за месяц получат в ДГТУ дополнительное образование

Порядка 6 тысяч сотрудников вузов ДНР и ЛНР получат в ДГТУ дополнительное образование. Фото: пресс-служба ДГТУ.

В течение сентября в Донском государственном техническом университете в интенсивном режиме планируется подготовить порядка 6 тысяч сотрудников высших учебных заведений Донецкой и Луганской Народных Республик. Об этом информирует пресс-служба вуза.

Сегодня вуз проводит занятия по программе повышения квалификации «Актуальные вопросы преподавания в образовательных учреждениях высшего образования: нормативно-правовое, психолого-педагогическое и методическое сопровождение». Данную программу разработала декан факультета «Психология, педагогика и дефектология» ДГТУ Ирина Абакумова в соавторстве с профессором кафедры «Общая и консультативная психология» Татьяной Щербаковой.

По итогам обучения все слушатели получат удостоверения, подтверждающие повышение квалификации. Фото: пресс-служба ДГТУ.

– Вузы ДНР и ЛНР переходят на новые требования, которые соответствуют нашим федеральным образовательным стандартам, – пояснила Ирина Абакумова. – С 2014 года образовательные организации республик работали в основном с коррекцией на наши программы. Но поскольку отличия все же были, мы проводим соответствующее обучение. Речь идет, например, о несовпадениях в образовательных программах, учебных планах и календарных графиках, о разнице в количестве закрепленных за преподавателем часов и наличии учебной литературы, компьютеров для студентов.

В начале учебного курса была проведена диагностика профессиональных компетенций участников. Предварительное тестирование поможет преподавателям вуза сфокусировать внимание на актуальных вопросах. Во время занятий преподаватели и обучающиеся обмениваются мнениями, опытом и рабочими материалами, налаживают и поддерживают контакты, планируют участие в партнерских мероприятиях. В результате по окончании учебной программы преподаватель будет знать всю специфику российского образовательного стандарта.

По итогам обучения все слушатели получат удостоверения, подтверждающие повышение квалификации.