В микрорайоне Авиагородок города Батайска возведут новую школу на 1340 мест

Роман Волошин еженедельно проводит рабочее совещание на объекте. Фото: сайт администрации Батайска.

Хорошая новость для детей и родителей Батайска. Строители приступили к разработке котлована для новой школы в микрорайоне Авиагородок. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Строительство объекта находится на личном контроле главы администрации города Батайска Романа Волошина. Еженедельно градоначальник приезжает на объект и проводит там рабочее совещание с представителями всех ответственных служб.

На сегодня подрядная организация «СМУ — Донаэродорстрой» уже снимает лишний грунт, чтобы на этом месте возвести фундамент будущей четырехэтажной школы.

Будущую школу планируют сдать в эксплуатацию в конце 2023 года. Фото: сайт администрации Батайска.

- Проектом предусмотрено благоустройство, озеленение и компенсационная посадка зеленых насаждений, разъяснил в ходе последнего совещания Роман Волошин председателю комитета территориального общественного самоуправления № 25 Галине Овлашенко. - Кроме того, тротуар, который активно используется жителями микрорайона, будет сохранен, но перемещен вдоль ограждения строительной площадки.

В новой школе общей площадью более 27 тысяч квадратных метров смогут учиться сразу 1340 ребят. Проектом предусмотрено четыре блока — отдельные здания, соединенные переходами. Работы по котловану будут идти параллельно: строители сначала принялись за место, где появится четвертый блок, а через несколько дней займутся и остальными. На объекте будет задействовано около 15 единиц техники — это экскаваторы, погрузчики, самосвалы, манипулятор, кран для погрузки-разгрузки.

Следующим этапом строительства станет фундаменты всех корпусов школы — армирование и бетонирование.